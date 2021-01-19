Премьер Казахстана рассказал об аттестации качества «Спутника V»

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».
Премьер Казахстана рассказал об аттестации качества «Спутника V»
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.

«Проводится аттестация качества вакцины «Спутник V», а также ведётся строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP», — говорится в сообщении.

Также Мамин рассказал, что казахстанская вакцина QazCovid-in в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. По его словам, предварительная эффективность препарата составляет 96%.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.

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