Премьер Казахстана рассказал об аттестации качества «Спутника V»

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».

Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.

«Проводится аттестация качества вакцины «Спутник V», а также ведётся строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP», — говорится в сообщении.

Также Мамин рассказал, что казахстанская вакцина QazCovid-in в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. По его словам, предварительная эффективность препарата составляет 96%.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.