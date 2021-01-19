Премьер Казахстана рассказал об аттестации качества «Спутника V»
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.
«Проводится аттестация качества вакцины «Спутник V», а также ведётся строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP», — говорится в сообщении.
Также Мамин рассказал, что казахстанская вакцина QazCovid-in в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. По его словам, предварительная эффективность препарата составляет 96%.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.