Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 193 966
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию при правительстве страны по предотвращению распространения коронавируса.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2582.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 174 880 пациентов с коронавирусом.
27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.