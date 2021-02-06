Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 193 966

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1141 и достигло 193 966.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию при правительстве страны по предотвращению распространения коронавируса.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2582.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 174 880 пациентов с коронавирусом.

27 января первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.