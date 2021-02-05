На Украине назвали объёмы поставок электроэнергии из России

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Компания — оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» рассказала, какой объём электроэнергии из России и Белоруссии уже поступил в страну.
На Украине назвали объёмы поставок электроэнергии из России
  • РИА Новости

Как говорится в инфографике на сайте компании, Украина импортировала из России 500 МВт электроэнергии, из Белоруссии — 650 МВт.

Согласно данным на электронной карте «Укрэнерго», общий объём поставок электроэнергии из двух государств в объединённой энергосистеме страны составляет 1150 МВт.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данный шаг Киева.

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