На Украине назвали объёмы поставок электроэнергии из России
- РИА Новости
Как говорится в инфографике на сайте компании, Украина импортировала из России 500 МВт электроэнергии, из Белоруссии — 650 МВт.
Согласно данным на электронной карте «Укрэнерго», общий объём поставок электроэнергии из двух государств в объединённой энергосистеме страны составляет 1150 МВт.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данный шаг Киева.