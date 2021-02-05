В Крыму заявили о готовности помочь Украине электроэнергией

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о готовности Крыма помочь Украине электроэнергией, если украинская сторона обратится с соответствующим запросом.

По его словам, несколько лет назад украинская сторона обесточила полуостров, подорвав электроопоры в Херсонской области, это вынудило регион стать энергонезависимым.

«В кратчайшие сроки был построен энергомост с Кубани и две мощные теплоэлектростанции. Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Гемпель, для начала подачи электроэнергии Украине нужно не только направить соответствующий запрос в Москву, но и оперативно восстановить подорванные на границе с полуостровом электроопоры.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании «Укрэнерго».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данный шаг Киева.