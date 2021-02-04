Медведчук рассказал о российско-украинской рабочей группе по «Спутнику V»
- РИА Новости
По словам Медведчука, он проводил встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом.
«Мы создали рабочую группа совместную, украино-российскую. Мы провели все эти исследования, и было принято решение, что возможны трансфер технологий и передача сырья на Украину для производства вакцины. Ну казалось бы, что ещё? Но нет. Сначала рассказывали, что нет такой вакцины, потом — что не прошла третью фазу испытаний. Когда мы им доказали, что ни одна из вакцин — ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca — не прошли третьей стадии, они начали говорить, что она («Спутник V». — RT) неэффективна», — сказал политик в интервью на YouTube-канале RT Россия.
Медведчук отметил, что со стороны официальных лиц Украины «извергается бред сивой кобылы».
«Это всё то, что направлено против интересов людей», — подчеркнул он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что страна не будет регистрировать российскую вакцину.
В начале января в РФПИ отмечали, что фонд готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл российскую вакцину «гибридным оружием» России против Украины.