Медведчук рассказал о российско-украинской рабочей группе по «Спутнику V»

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что проводил встречи с российскими представителями по поводу вакцины от COVID-19 «Спутник V», была создана двусторонняя рабочая группа.

По словам Медведчука, он проводил встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом.

«Мы создали рабочую группа совместную, украино-российскую. Мы провели все эти исследования, и было принято решение, что возможны трансфер технологий и передача сырья на Украину для производства вакцины. Ну казалось бы, что ещё? Но нет. Сначала рассказывали, что нет такой вакцины, потом — что не прошла третью фазу испытаний. Когда мы им доказали, что ни одна из вакцин — ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca — не прошли третьей стадии, они начали говорить, что она («Спутник V». — RT) неэффективна», — сказал политик в интервью на YouTube-канале RT Россия.

Медведчук отметил, что со стороны официальных лиц Украины «извергается бред сивой кобылы».

«Это всё то, что направлено против интересов людей», — подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что страна не будет регистрировать российскую вакцину.

В начале января в РФПИ отмечали, что фонд готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл российскую вакцину «гибридным оружием» России против Украины.