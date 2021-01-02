В РФПИ заявили о готовности начать на Украине испытания вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы готовы начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины — без (вне. — RT) политики», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Он также подчеркнул, что в РФПИ готовы «полностью передать технологии для производства вакцины «Спутник V» на Украине».

Ранее главный санитарный врач Украины, замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал призыв зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в украинские органы власти документы для государственной регистрации российского препарата «Спутник V».