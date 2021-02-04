МВД Украины заявило о возможности провокаций из-за санкций против СМИ

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Советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в ведомство поступает информация о возможных провокациях в стране после введения санкций в отношении трёх украинских телеканалов. 
МВД Украины заявило о возможности провокаций из-за санкций против СМИ
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«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путём осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — написал Шкиряк в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Посольство США в Киеве поддержало это решение

В Евросоюзе заявили, что оценивают последствия решения украинских властей о введении санкций против трёх оппозиционных телеканалов.

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