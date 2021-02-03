Политолог оценил возможность объявления импичмента Зеленскому
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По словам Дудчака, процедура импичмента довольно непростая.
Как отметил эксперт, пока говорить о том, что президент уйдёт в связи с импичментом, не стоит.
«Есть оговорённые в Конституции причины — чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать... Устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил — это значит создать в украинском обществе мощный пиар этой политической силе», — подчеркнул аналитик.
По мнению Дудчака, «вряд ли у оппозиции что-то получится».
Кроме того, политолог отметил, что важна реакция на введение санкций со стороны западного сообщества.
Ранее Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций в отношении трёх телеканалов.
Позднее во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде заявили, что инициируют объявление импичмента Зеленскому после такого решения.