Политолог оценил возможность объявления импичмента Зеленскому

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Анастасия Румянцева
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует объявление импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Политолог оценил возможность объявления импичмента Зеленскому
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По словам Дудчака, процедура импичмента довольно непростая.

Как отметил эксперт, пока говорить о том, что президент уйдёт в связи с импичментом, не стоит.

«Есть оговорённые в Конституции причины — чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать... Устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил — это значит создать в украинском обществе мощный пиар этой политической силе», — подчеркнул аналитик. 

По мнению Дудчака, «вряд ли у оппозиции что-то получится».

Кроме того, политолог отметил, что важна реакция на введение санкций со стороны западного сообщества. 

Ранее Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций в отношении трёх телеканалов.

Позднее во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде заявили, что инициируют объявление импичмента Зеленскому после такого решения.

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