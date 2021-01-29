В Госдуме прокомментировали санкции Украины против России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Украина ввела санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц.
В Госдуме прокомментировали санкции Украины против России
  • © РИА Новости

Бальбек отметил, что за последнее время не увидел дружественных шагов со стороны официального Киева.

«Всё, что мы слышим от наших соседей, — это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее. Так что очередные (не знаю, какие по счёту) санкции, подписанные президентом Зеленским, — это лишь мазок к портрету. На общий фон наших отношений это всё равно не влияет», — заключил он. 

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц.

27 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что правительство Украины ввело санкции в отношении 13 российских компаний в сфере авиации.

В декабре российское правительство утвердило список из 849 имён, которые попадают под действие персональных санкций против Украины.

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