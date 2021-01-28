Вышинский назвал угрозой России ситуацию с журналистами в Прибалтике

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Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что ситуация с давлением на сотрудничающих с российскими СМИ журналистов в странах Прибалтики представляет угрозу для России.
Вышинский назвал угрозой России ситуацию с журналистами в Прибалтике
  • РИА Новости

«Дискриминация наших соотечественников — это серьёзная угроза, в том числе и для России», — цитирует его на презентации книги «Жил напротив тюрьмы…» РИА Новости.

По словам Вышинского, работа по отстаиванию интересов журналистов в Прибалтике ведётся в тесном контакте с МИД России и другими органами.

«И я считаю, что мой пример, то, как мы сейчас стараемся поддержать, помочь, как мы будем бороться за наших коллег в Эстонии и в Латвии, — это яркая иллюстрация к тому, что всё-таки наши соотечественники не будут оставлены. И в этом смысле мы опираемся на государство», — добавил он.

Ранее Вышинский и Бутина вышли на пикет к посольству Латвии из-за травли журналистов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с преследованием журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии.

3 декабря 2020 года Служба госбезопасности Латвии задержала семерых сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» за нарушение режима санкций Евросоюза. Им грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

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