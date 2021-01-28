Вышинский назвал угрозой России ситуацию с журналистами в Прибалтике
- РИА Новости
«Дискриминация наших соотечественников — это серьёзная угроза, в том числе и для России», — цитирует его на презентации книги «Жил напротив тюрьмы…» РИА Новости.
По словам Вышинского, работа по отстаиванию интересов журналистов в Прибалтике ведётся в тесном контакте с МИД России и другими органами.
«И я считаю, что мой пример, то, как мы сейчас стараемся поддержать, помочь, как мы будем бороться за наших коллег в Эстонии и в Латвии, — это яркая иллюстрация к тому, что всё-таки наши соотечественники не будут оставлены. И в этом смысле мы опираемся на государство», — добавил он.
Ранее Вышинский и Бутина вышли на пикет к посольству Латвии из-за травли журналистов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с преследованием журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии.
3 декабря 2020 года Служба госбезопасности Латвии задержала семерых сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» за нарушение режима санкций Евросоюза. Им грозит наказание вплоть до тюремного заключения.