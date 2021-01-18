Лавров прокомментировал ситуацию с задержанными в Латвии журналистами

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Москва продолжит добиваться от международных структур конкретных действий в ситуации с преследованием журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров прокомментировал ситуацию с задержанными в Латвии журналистами
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что необходимо не просто где-то продекларировать своё неприятие подобных грубейших нарушений, а задействовать международные механизмы.

«Мы делали представления и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, продолжим эту работу… Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да ещё и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ооновских правозащитных форматах… не могут оправдать то, что делают с вами», — сказал Лавров на пресс-конференции, общаясь с журналисткой из Латвии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал быстро реагировать на явное нарушение прав российских журналистов за рубежом.

3 декабря 2020 года Служба госбезопасности Латвии задержала семерых сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» за нарушение режима санкций Евросоюза. Им грозит наказание вплоть до тюремного заключения.

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