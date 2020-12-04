В Кремле назвали недопустимым давление на журналистов в Латвии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми акции устрашения против журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии и ожидают жёсткой реакции на ситуацию со стороны международных организаций.

Об этом Песков сообщил в беседе с Baltnews.

«Подобные акции устрашения против журналистов считаем недопустимыми. Рассчитываем на оперативную и жёсткую реакцию соответствующих международных организаций», — сказал он.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В посольстве России заявили, что 3 декабря латвийские спецслужбы задействовали в отношении русскоязычных журналистов «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».