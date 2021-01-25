Число жертв пожара в харьковском доме престарелых возросло до 16

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Ещё один человек скончался в результате возгорания в доме престарелых в Харькове, общее число жертв пожара возросло до 16.
Число жертв пожара в харьковском доме престарелых возросло до 16
  • ©dsns.gov.ua

Об этом украинскому изданию «Сегодня» сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания», — цитирует сообщение ТАСС.

21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибли на тот момент 15 человек, пострадали 11 человек.

Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.

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