Число жертв пожара в харьковском доме престарелых возросло до 16

Ещё один человек скончался в результате возгорания в доме престарелых в Харькове, общее число жертв пожара возросло до 16.

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Об этом украинскому изданию «Сегодня» сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. «В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания», — цитирует сообщение ТАСС. 21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибли на тот момент 15 человек, пострадали 11 человек. Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.