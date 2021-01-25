Число жертв пожара в харьковском доме престарелых возросло до 16
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Об этом украинскому изданию «Сегодня» сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания», — цитирует сообщение ТАСС.
21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибли на тот момент 15 человек, пострадали 11 человек.
Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.