Сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально

Сгоревший в Харькове дом престарелых, в котором при пожаре погибли 15 человек, работал нелегально. Об этом заявил директор Департамента социальной защиты областной госадминистрации Юрий Шпарага.

«Учреждение было полностью нелегальным, ни в одном реестре на Украине такого учреждения не существует», — сказал он в комментарии телеканалу «Украина 24», его слова приводит РИА Новости.

Шпарага добавил, что в настоящее время устанавливается, «кто и для чего собирал людей в этом частном доме»

21 января в Харькове во время пожара погибли по меньшей мере 15 человек, пострадали 11 человек. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.

Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.