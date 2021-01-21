При пожаре в харьковском доме престарелых погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли при пожаре в Харькове, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых, сообщили в украинской Госслужбе по ЧС.

«21 января в 15:03 (16:03 мск) в Харькове на ул. Нижняя Гиивська, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 16:05 (17:05 мск) на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составляет 100 кв. м. На месте работают 28 человек и семь единиц техники.

Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.