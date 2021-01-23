В Харькове арестовали подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых

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Киевский районный суд Харькова отправил под стражу подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.
В Харькове арестовали подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Харьковской области.

«45-летнему арендатору пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, и 67-летнему владельцу домовладения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», — говорится в сообщении.

21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, пострадали 11 человек.

Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.

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