Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 178 454

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1480 и достигло 178 454.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию страны.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 2480.

С момента начала пандемии в стране зафиксировано 47 437 случаев пневмонии, схожей с вызываемой коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».