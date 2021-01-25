Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 178 454
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию страны.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 2480.
С момента начала пандемии в стране зафиксировано 47 437 случаев пневмонии, схожей с вызываемой коронавирусной инфекцией.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».