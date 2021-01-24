Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 176 974
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2 466.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 159 486 пациентов с коронавирусом.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».