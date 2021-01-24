Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 176 974

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1 584 и достигло 176 974.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2 466.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 159 486 пациентов с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».