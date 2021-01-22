Захарова оценила лишение русского языка особого статуса в Молдавии

Короткая ссылка
Лишение русского статуса языка межнационального общения в Молдавии вызывает у России глубокое сожаление. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова оценила лишение русского языка особого статуса в Молдавии
  • globallookpress.com

«Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии от 21 января 2021 года о том, что принятый 16 декабря 2020 года закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует Конституции страны», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

21 января Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.

16 декабря парламент страны в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить