Додон намерен отстоять статус русского языка в Молдавии

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Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда, который признал незаконным правовой акт о языках, предусматривающий статус русского языка как языка межнационального общения. Политик пообещал, что партия социалистов сделает всё, чтобы отстоять этот закон.

«КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности, которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает всё, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — сказал Додон ТАСС.

21 января Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский язык является языком межнационального общения.

16 декабря парламент страны в окончательном чтении одобрил документ, в соответствии с которым русскому вернули статус языка межнационального общения на территории страны.

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