В Киеве сообщили о переносе встречи советников в нормандском формате

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Переговоры политических советников в нормандском формате переносятся, предварительно, на 27 января, сообщила пресс-секретарь главы офиса президента Украины Дарья Заривная.
В Киеве сообщили о переносе встречи советников в нормандском формате
  • Reuters

«Встреча перенесена, предварительно, на 27 января», — цитирует её УНИАН.

Источник в МИД России сообщал РИА Новости, что встреча политсоветников по Донбассу перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон.

Ранее МИД Украины негативно оценил решение представителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик передать Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц в связи с тем, что посредником в данном процессе является глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, в свою очередь, отметил, что Киев не отказывается от идеи военного подавления неподконтрольных районов Донбасса и «настраивает себя на войну».

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