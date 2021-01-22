В Киеве сообщили о переносе встречи советников в нормандском формате
- Reuters
«Встреча перенесена, предварительно, на 27 января», — цитирует её УНИАН.
Источник в МИД России сообщал РИА Новости, что встреча политсоветников по Донбассу перенесена на несколько дней по взаимному согласию сторон.
Ранее МИД Украины негативно оценил решение представителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик передать Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц в связи с тем, что посредником в данном процессе является глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, в свою очередь, отметил, что Киев не отказывается от идеи военного подавления неподконтрольных районов Донбасса и «настраивает себя на войну».