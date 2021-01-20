МИД Украины негативно оценил передачу Киеву удерживаемых лиц

Министерство иностранных дел Украины негативно высказалось по поводу решения представителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик передать Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. Ведомству не понравилось, что посредником в данном процессе является глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Решение передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группу украинских граждан, которые длительное время удерживали в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов», — отметили в ведомстве.

По мнению украинского министерства, данный шаг является ударом по нормандскому формату и контактной группе.

Ранее представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц. Посредником в этом процессе был выбран Медведчук.

Как отметила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передача Киеву удерживаемых лиц должна произойти в ближайшее время.