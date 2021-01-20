На Украине рассказали о скорой передаче Киеву удерживаемых лиц

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передадут Киеву удерживаемых лиц в ближайшее время.

Как пишет ТАСС, об этом она рассказала на брифинге во время визита на КПВВ «Золотое» в Луганской области.

«Что нам известно: что доставлены в следственный изолятор в город Луганск три человека, которых готовят на передачу, и в городе Донецк в следственном изоляторе шесть человек», — отметила Денисова.

По её словам, передача может состояться вечером 20 января либо же утром 21-го числа.

Ранее представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц.