На Украине рассказали о скорой передаче Киеву удерживаемых лиц

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Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики передадут Киеву удерживаемых лиц в ближайшее время.
На Украине рассказали о скорой передаче Киеву удерживаемых лиц
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как пишет ТАСС, об этом она рассказала на брифинге во время визита на КПВВ «Золотое» в Луганской области.

«Что нам известно: что доставлены в следственный изолятор в город Луганск три человека, которых готовят на передачу, и в городе Донецк в следственном изоляторе шесть человек», — отметила Денисова.

По её словам, передача может состояться вечером 20 января либо же утром 21-го числа.

Ранее представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц.

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