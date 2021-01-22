Зеленский прибыл в Харьков в связи с пожаром в доме престарелых

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Харьков с рабочей поездкой в связи с пожаром в доме престарелых, в результате которого 15 человек погибли и ещё 11 пострадали, сообщила его пресс-служба.

«Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением её причин», — говорится в пресс-релизе.

Зеленский также проведёт совещание по вопросам предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, пострадали 11 человек.

Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.

В рамках расследования уголовного дела задержаны владелец дома, где произошёл пожар, арендатор здания и администратор дома престарелых.