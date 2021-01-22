Зеленский прибыл в Харьков в связи с пожаром в доме престарелых
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«Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением её причин», — говорится в пресс-релизе.
Зеленский также проведёт совещание по вопросам предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.
21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, пострадали 11 человек.
Предварительной причиной трагедии считается неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Местные власти заявили, что сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально.
В рамках расследования уголовного дела задержаны владелец дома, где произошёл пожар, арендатор здания и администратор дома престарелых.