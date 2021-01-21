В Харькове объявят траур из-за пожара в доме престарелых

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе объявят траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом на своей странице в Telegram написал Терехов.

«В связи с сегодняшними трагическими событиями в Харькове будет объявлен однодневный траур. Я выражаю искренние соболезнования всем семьям, которые постигла невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами», — отметил он.

Ранее в результате пожара в харьковском доме престарелых 15 человек погибли, 11 пострадали.

В Генпрокуратуре Украины сказали, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Позднее появилась информация, что данное заведение работало нелегально.