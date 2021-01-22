В Белоруссии прокомментировали возможность выхода из ДОН

Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) будет решаться после получения официального уведомления от России о выходе из него. Об этом заявил помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе России из ДОН», — цитирует РИА Новости Воинова.

Он подчеркнул, что вопрос выхода Белоруссии из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения официального уведомления о выходе России из договора и проведения соответствующих внутригосударственных процедур.

Ранее МИД России сообщил о начале выхода российской стороны из ДОН.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также прокомментировала выход России из Договора по открытому небу (ДОН).