В Белоруссии прокомментировали возможность выхода из ДОН

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Вопрос выхода Белоруссии из Договора по открытому небу (ДОН) будет решаться после получения официального уведомления от России о выходе из него. Об этом заявил помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.
В Белоруссии прокомментировали возможность выхода из ДОН
  • Reuters

«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе России из ДОН», — цитирует РИА Новости Воинова.

Он подчеркнул, что вопрос выхода Белоруссии из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения официального уведомления о выходе России из договора и проведения соответствующих внутригосударственных процедур.

Ранее МИД России сообщил о начале выхода российской стороны из ДОН.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также прокомментировала выход России из Договора по открытому небу (ДОН).

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