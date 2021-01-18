МИД Китая оценил выход России из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала выход России из Договора по открытому небу (ДОН).

«Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьёзной степени подорвало двустороннее доверие между вооружёнными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», — цитирует ТАСС Чуньин.

По её словам, «Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что начало процедуры выхода России из Договора по открытому небу не является знаком для будущей администрации в США.

15 января стало известно, что Россия начинает выход из Договора по открытому небу.