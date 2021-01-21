Эксперт объяснил заявление Кравчука о расширении санкций против России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который выразил уверенность, что в отношении России будут введены новые санкции из-за ситуации на юго-востоке Украины.

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что это абсолютно недружественное заявление, которое нисколько не удивительно, поскольку Кравчук уже давно занимает ярко выраженную антироссийскую позицию. Что касается данного конкретного заявления, то здесь необходимо обратить внимание на то, что после завершения американских выборов целый ряд украинских политиков сделали уже множество заявлений, направленных на то, чтобы получить одобрение со стороны Вашингтона, попытаться угадать какие-то американские настроения, использовать смену американской администрации в своих интересах», — объяснил специалист.

По словам Шаповалова, очевидно, что санкционные меры нынешней администрации США будут продолжены и будут расширяться, но, как отметил эксперт, администрации Байдена будет сложно переплюнуть своих предшественников.

«Я думаю, что заявление Кравчука нужно рассматривать в контексте надежды украинской элиты на то, что новая американская администрация усилит санкционное давление на Россию», — пояснил аналитик.

Также он подчеркнул, что путь решения ситуации в Донбассе есть и он прописан в Минских соглашениях.

«С момента подписания Минских соглашения Киев сразу же стал их саботировать. Таким образом, по сути корень, основа урегулирования находится в самом Киеве», — заключил Шаповалов.

Ранее Кравчук предрёк расширение санкций против России.

Он также отметил, что вернуть неподконтрольные территории можно лишь политическим и дипломатическим путём.