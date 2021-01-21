На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса

На Украине зафиксировали 5583 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявлен 1 177 621 пациент с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умер 241 пациент с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 21 499 пациентов с COVID-19, более 914 тыс. вылечились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).