На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умер 241 пациент с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 21 499 пациентов с COVID-19, более 914 тыс. вылечились.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).