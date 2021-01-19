На Украине сексизм планируют приравнять к мелкому хулиганству

Депутаты Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» подали два законопроекта, которыми предлагается на законодательном уровне определить термин «сексизм», а также установить наказание за соответствующие высказывания или действия.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что внесённый закон №4598 предлагает понимать под сексизмом целый ряд проявлений, в частности создание угрожающей, враждебной, унизительной или обидной среды, а также поддержку и усиление любых гендерных стереотипов.

Также закон №4599 предлагает приравнять сексизм к мелкому хулиганству, что подразумевает введение ответственности в виде штрафов, общественных работ или административного ареста.

В сентябре 2019 года сообщалось, что число женщин в Вооружённых силах Украины увеличилось в 15 раз за последние десять лет.