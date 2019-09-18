За десять лет число женщин в украинской армии выросло в 15 раз

Число женщин в Вооружённых силах Украины увеличилось в 15 раз за последние десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

По данным ведомства, в рядах украинской армии проходят службу свыше 27 тыс. женщин, почти 1 тыс. носят погоны старших офицеров.

В 2018 году число женщин-военнослужащих составило 24 897, а в 2008-м их было 1800.

Как отмечается, статус участника боевых действий за участие в операции объединённых сил предоставлен 9916 женщинам, 166 военных в период с 2014 года были отмечены государственными наградами.

В 2018 году Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому мужчины и женщины были уравнены в правах при прохождении военной службы.