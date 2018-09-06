Рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии

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Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому мужчины и женщины в армии будут уравнены в правах. Об этом информирует УНИАН.
Рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии
  • Сводный отряд женщин-воинов на параде в честь Дня независимости в Киеве, 24 августа 2018 года © Sergei SUPINSKY
  • AFP

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 247 депутатов. 

Согласно документу женщины будут исполнять воинский долг на равных основаниях с мужчинами, включая принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение службы, исполнение воинского долга в запасе и так далее. 

Ранее сообщалось, что этот законопроект предусматривает отмену предельного возраста прохождения военной службы для женщин.

Кроме того, украинки смогут отправляться в командировку в зону боевых действий.

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