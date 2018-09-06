Рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии

Верховная рада Украины одобрила законопроект, согласно которому мужчины и женщины в армии будут уравнены в правах. Об этом информирует УНИАН.

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 247 депутатов.

Согласно документу женщины будут исполнять воинский долг на равных основаниях с мужчинами, включая принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение службы, исполнение воинского долга в запасе и так далее.

Ранее сообщалось, что этот законопроект предусматривает отмену предельного возраста прохождения военной службы для женщин.

Кроме того, украинки смогут отправляться в командировку в зону боевых действий.