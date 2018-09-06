Рада одобрила закон о равных правах мужчин и женщин в армии
- Сводный отряд женщин-воинов на параде в честь Дня независимости в Киеве, 24 августа 2018 года © Sergei SUPINSKY
- AFP
Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 247 депутатов.
Согласно документу женщины будут исполнять воинский долг на равных основаниях с мужчинами, включая принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение службы, исполнение воинского долга в запасе и так далее.
Ранее сообщалось, что этот законопроект предусматривает отмену предельного возраста прохождения военной службы для женщин.
Кроме того, украинки смогут отправляться в командировку в зону боевых действий.