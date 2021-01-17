Путин рассказал, как принималось решение по соглашению в Карабахе

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Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия ноябрьского заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По его словам, текст соглашения не был подготовлен заранее, все решения принимались непосредственно на трёхсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Просто сложилась такая ситуация в зоне боевых действий, прямо скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо отдать должное, в этих условиях борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую», — заявил российский президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» ведущего Павла Зарубина на телеканале «Россия 1».

В ночь на 10 ноября 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Как отмечал Путин, соглашение по Карабаху последовательно реализуется.

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