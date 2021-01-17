Минздрав Белоруссии назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

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Массовую вакцинацию населения Белоруссии от коронавируса планируют начать в апреле. Об этом заявил глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич.
Минздрав Белоруссии назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Я думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы — это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, СМИ», — заявил он в интервью телеканалу СТВ.

Пиневич отметил, что, помимо российских вакцин, в Белоруссию могут поставить препараты из Китая.

Ранее стало известно, что в Белоруссии началась вакцинация от коронавируса медицинских работников из зоны риска российским препаратом «Спутник V».

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