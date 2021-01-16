В Белоруссии начинается вакцинация медиков «Спутником V»

В Белоруссии стартует вакцинация от коронавируса медицинских работников из зоны риска российским препаратом «Спутник V», сообщает Минздрав республики.

«Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцины «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси — тех, которые находятся в зоне риска», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В первую очередь будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 — из Брестского региона, 3260 — из Витебского, 4365 — из Гомельского, 1735 — из Гродненского, 1610 — из Могилёвского, 2485 — из Минской области, около 800 доз направят медикам республиканских учреждений.

В конце декабря 2020 года первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Белоруссию.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».