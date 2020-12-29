В Белоруссии начинается вакцинация препаратом «Спутник V»

Министерства здравоохранения России и Белоруссии совместно с Российским фондом прямых инвестиций объявили о начале вакцинации в Белоруссии препаратом от коронавируса «Спутник V».

«Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь», — заявили в Минздраве республики.

«Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми», — сообщил глава министерства Дмитрий Пиневич.

Он уточнил, что вакцинация будет проводиться в добровольном порядке.

25 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19.