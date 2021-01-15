Глава украинской партии может привиться российской вакциной

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Лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что может привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной.
Глава украинской партии может привиться российской вакциной
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Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Как объяснил украинский политик, он не желает прививаться вакциной Pfizer, которую используют для вакцинации в Европе, из-за информации о смерти 23 человек в Норвегии после прививки данным препаратом.

«Я не хочу ею вакцинироваться, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти, и до этого происходили непонятки», — отметил он.

По его словам, в западной прессе отмечают, что данная вакцина просто «провоцирует какие-то побочные эффекты», однако он не хочет выступать в качестве подопытного в данном вопросе.

«Поэтому у меня мысль: я, может быть, впервые за 12 лет посещу Россию... Вакцинироваться, конечно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Норвегии 23 человека умерли после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer, специалисты изучают причину их смерти. Отмечается, что все смертельные случаи зафиксированы среди людей старше 80 лет.

В октябре глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

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