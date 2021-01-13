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В МИД разъяснили позицию России по Нагорному Карабаху

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Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов прокомментировал статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД разъяснили позицию России по Нагорному Карабаху
  • Reuters

В министерстве рассказали, что в статье Пашиняна говорится, что российские предложения по нагорнокарабахскому урегулированию не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов.

В МИД отметили, что в основе плана поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года, лежат базовые принципы урегулирования в Нагорном Карабахе, среди которых «возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, причём в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха».

Также в числе элементов первого этапа признание за Нагорным Карабахом прав, которые бы обеспечивали организацию полноценной жизнедеятельности его населения и участия представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, а также снятие блокады, открытие границы, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другие.

«Поэтому утверждение, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности», — заявил российский дипломат.

11 января в Москве прошли трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры длились почти четыре часа.

По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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