В МИД разъяснили позицию России по Нагорному Карабаху
- Reuters
В министерстве рассказали, что в статье Пашиняна говорится, что российские предложения по нагорнокарабахскому урегулированию не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов.
В МИД отметили, что в основе плана поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года, лежат базовые принципы урегулирования в Нагорном Карабахе, среди которых «возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, причём в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха».
Также в числе элементов первого этапа признание за Нагорным Карабахом прав, которые бы обеспечивали организацию полноценной жизнедеятельности его населения и участия представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, а также снятие блокады, открытие границы, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другие.
«Поэтому утверждение, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности», — заявил российский дипломат.
11 января в Москве прошли трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры длились почти четыре часа.
По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.