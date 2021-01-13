Путин проинформировал Эрдогана об итогах московской встречи по Карабаху

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Президент России Владимир Путин по телефону сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном в Москве, на которой обсуждался ход реализации заявления по Нагорному Карабаху.
Путин проинформировал Эрдогана об итогах московской встречи по Карабаху
  • РИА Новости

«Подчёркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении», — говорится в сообщении Кремля.

Эрдоган со своей стороны поддержал усилия России в этом русле и высказался за продолжение координации действий России и Турции.

11 января в Москве прошли переговоры Путина, Алиева и Пашиняна, они длились почти четыре часа.

По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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