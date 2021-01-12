В Госдуме осудили позицию главы МИД Украины по вакцине «Спутник V»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он выступил против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинская сторона убедится в её эффективности.
В Госдуме осудили позицию главы МИД Украины по вакцине «Спутник V»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой: «Назло маме уши отморожу». Я напомню: в стране продлён локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов в очередной раз положить эти жизни на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии», — подчеркнул Белик.

Парламентарий выразил мнение, что народ Украины должен дать правовую оценку «антигосударственной позиции своей власти».

Ранее Кулеба в эфире телеканала «1+1» выступил против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинская сторона убедится в её эффективности.

Также министр заявил, что обсуждение вопроса закупки «Спутника V» украинской стороной является признаком «навязанной гибридной дискуссии».

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