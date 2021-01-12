В МИД Украины выступили против вакцины «Спутник V»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» выступил против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинская сторона убедится в её эффективности.
В МИД Украины выступили против вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путём поставки вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о том, использовала бы Украина российскую вакцину от COVID-19, если бы её эффективность была доказана и она была бы дешевле.

Также министр заявил, что обсуждение вопроса закупки «Спутника V» украинской стороной является признаком «навязанной гибридной дискуссии».

«Окончательных результатов исследований по «Спутнику V» нет, и это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что здесь есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, — это фактор пропагандистский», — добавил Кулеба.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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