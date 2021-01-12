Санду выступила за стратегическое сотрудничество Молдавии и Украины

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Украина и Молдавия устремились к установлению стратегического сотрудничества, Кишинёв полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, заявила молдавский президент Майя Санду после переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Украина и Молдавия сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдавия твёрдо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — цитирует Санду ТАСС.

Президенты договорились учредить межпрезидентский совет «для обсуждения и решения двусторонних проблем, в том числе и тех, которые длительное время не решались».

«Мы обсудили вопросы строительства новых электростанций на Днестре, что увеличит поставки украинской электроэнергии в Молдавию. Также рассматриваются проект прокладки трассы между Кишинёвом и Киевом и возведение моста через Днестр», — добавила Санду.

В ноябре Санду заявила о необходимости разморозки отношений с Украиной. Она также рассказала о выведении внешней политики Молдавии «из комы».

В Киеве, в свою очередь, заявили, что Украина продолжит настаивать на выводе российских войск из Приднестровья.

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