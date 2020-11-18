Санду призвала к разморозке отношений с Украиной

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Избранный президент Молдавии Майя Санду в ходе встречи с украинским послом в Кишинёве Марком Шевченко заявила о необходимости разморозки отношений с Украиной.
Санду призвала к разморозке отношений с Украиной
  • Reuters

«У нас много общих проблем, а также много возможностей, которые мы можем вместе реализовать. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», — приводит её слова партия «Действие и солидарность» в Facebook.

Санду также уточнила, что обсудила с украинским послом «синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции».

Ранее избранный президент заявила, что намерена вести сбалансированную внешнюю политику и прагматичный диалог со всеми странами, в том числе с Россией.

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