Санду заявила о намерении вести прагматичный диалог с Россией

Короткая ссылка
Майя Санду, которую ЦИК Молдавии признала победительницей в выборах президента, в ходе брифинга заявила, что намерена вести сбалансированную внешнюю политику и прагматичный диалог со всеми странами, в том числе с Россией.
Санду заявила о намерении вести прагматичный диалог с Россией
  • Reuters

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — цитирует ТАСС Санду.

Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.

Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю её победы на выборах президента Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить