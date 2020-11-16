Санду заявила о намерении вести прагматичный диалог с Россией
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«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — цитирует ТАСС Санду.
Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.
Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю её победы на выборах президента Молдавии.