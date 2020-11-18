Избранный президент Молдавии поблагодарила Путина за поздравление

Избранный президент Молдавии Майя Санду поблагодарила российского лидера Владимира Путина за поздравление с победой на выборах главы государства.

«Санду провела встречу с российским послом в Кишинёве Олегом Васнецовым, через которого передала благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поздравление, после чего собеседники обсудили повестку двусторонних отношений», — приводит ТАСС сообщение молдавской партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Санду.

В Молдавии 15 ноября прошёл второй тур выборов президента. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего главы государства Игоря Додона — 42,2%.

16 ноября сообщалось, что Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю её победы на выборах.