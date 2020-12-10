Украина намерена настаивать на выводе российских войск из Приднестровья

Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Молдавию.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что необходимо вывести российских миротворцев из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова избранного президента, отметил, что прекращение контроля за складом боеприпасов в регионе чревато серьёзными последствиями.

В Приднестровье отметили, что Кишинёв поднимает искусственную проблему «вывода войск» из региона.