Украина намерена настаивать на выводе российских войск из Приднестровья
- Reuters
«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», — цитирует министра пресс-служба ведомства.
30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что необходимо вывести российских миротворцев из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова избранного президента, отметил, что прекращение контроля за складом боеприпасов в регионе чревато серьёзными последствиями.
В Приднестровье отметили, что Кишинёв поднимает искусственную проблему «вывода войск» из региона.