Санду заявила о выведении внешней политики Молдавии «из комы»

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Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о выведении внешней политики Молдавии «из комы».
Санду заявила о выведении внешней политики Молдавии «из комы»
  • Reuters

«Уже в первые недели мы сумели вывести внешнюю политику страны из комы. Сразу после выборов я провела телефонные переговоры с президентами Румынии и Украины Йоханнисом и Зеленским. Мы получили поздравления со стороны лидеров европейских стран и руководства ЕС, Российской Федерации, США, Китая и других стран», — цитирует её ТАСС.

По её словам, после инаугурации она намерена организовать встречу с главами Румынии и Украины.

20 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов.

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