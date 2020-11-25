Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о выведении внешней политики Молдавии «из комы».

«Уже в первые недели мы сумели вывести внешнюю политику страны из комы. Сразу после выборов я провела телефонные переговоры с президентами Румынии и Украины Йоханнисом и Зеленским. Мы получили поздравления со стороны лидеров европейских стран и руководства ЕС, Российской Федерации, США, Китая и других стран», — цитирует её ТАСС.

По её словам, после инаугурации она намерена организовать встречу с главами Румынии и Украины.

20 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии признала Майю Санду победителем президентских выборов.