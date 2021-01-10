Оппоненты Жапарова не признали итоги выборов президента Киргизии

Кандидаты в президенты Киргизии Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев не признали предварительные результаты выборов главы государства.

«Я не признаю итоги выборов», — приводит издание 24.kg слова Мадумарова, по предварительным данным, занимающего второе место с результатом около 6,5%.

Политик назвал вопиющей ситуацию на выборах.

«Всё это время было давление со стороны властей в отношении других претендентов. Считаю, что выборы сфальсифицированы. Я не признаю победу этого человека (Садыра Жапарова. — RT)», — сказал Сегизбаев.

Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.