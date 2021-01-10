Явка на выборы президента Киргизии к 14:00 составила 18,56%

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Явка на досрочные президентские выборы в Киргизии к 14:00 (11:00 мск) составила 18,56%. Об этом информирует Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ЦИК республики.
Явка на выборы президента Киргизии к 14:00 составила 18,56%
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

В Киргизии, кроме выборов президента, 10 января проходит референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране — парламентскую или президентскую.

Как заявил РИА Новости член ЦИК России Сиябшах Шапиев, который участвует в международном наблюдении за выборами, голосование проходит в хорошей атмосфере, на некоторых участках выстроились очереди.

«Ситуация абсолютно спокойная. Ближе к обеду наблюдаются уже очереди на голосование», — сказал он.

Ранее в ЦИК Киргизии заявили, что выборы президента будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан, а референдум — при активности избирателей свыше 30%.

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