В Киргизии начались выборы президента страны

В Киргизии началось голосование на досрочных выборах президента и референдуме по вопросу формы правления. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

«Всего в республике и за её пределами в течение сегодняшнего дня будут открыты 2 476 избирательных участков», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера по местному времени (05:00-17:00 мск). Из них 48 откроются за пределами Киргизии, большинство — на территории России.

По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабаева, выборы президента будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан, а референдум — при активности избирателей свыше 30%.

«ЦИК Киргизии ожидает, что явка на выборах президента страны будет высокой», — добавила она.

Также отмечается, что за ходом голосования будут следить свыше 300 международных наблюдателей из 44 стран мира и более 30 международных организаций.

В ноябре сообщалось, что исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров также подал документы для участия в президентских выборах и сложил полномочия.